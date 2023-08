Maltempo, il peggio deve arrivare. Arpal avverte: “Come una allerta rossa, non abbassare la guardia”

Liguria. “Non abbassare la guardia” è la parola d’ordine degli esperti di Arpal che hanno prolungato fino alle 15.00 di lunedì 28 agosto l’allerta meteo arancione per temporali, “il grado più alto per questo genere di fenomeni – ricordano – che equivale a un’allerta rossa per pioggia”. Il primo assaggio è arrivato in tarda mattinata con qualche allagamento tra il Tigullio e il monte di Portofino, dove si sono concentrati i fenomeni più intensi, ma senza particolari criticità. In sostanza il peggio deve ancora arrivare.

“Quella vista finora è la fase prefrontale – spiega Barbara Turato, direttrice del centro meteo Arpal -. Il fronte che stiamo attendendo è sulla Francia e nelle prossime ore tenderà a progredire sul Mediterraneo occidentale. Ci attendiamo altre squall line, strutture temporalesche in mezzo al mare che tendono a essere trasportate sulla terra ferma: questo fa sì che insistano per diverso tempo sulla stessa località. Questo sistema si sta spostando verso Levante. Nel corso del pomeriggio avremo piogge più diffuse, all’interno delle quali saranno possibili fenomeni temporaleschi più simili a quelli di stamattina“. Attenzione anche ai colpi di vento (stamattina registrati oltre 100 km/h sulle alture di Sori), i cosiddetti downburst che accompagnano spesso i temporali.

