Parma a punteggio pieno, vittorie esterne per Bari e Sudtirol

Parma solo al comando della Serie B dopo le partite del sabato della seconda giornata nella quale i ducali hanno battuto 2-0 il Cittadella al Tardini grazie ai gol di Benedyczak e Bernabè. Vittoria in trasferta invece per il Bari, che grazie a un gol di Siblli ha espugnato Cremona, e per il Sudtirol vittorioso contro la Feralpisalò grazie a Odogwu e Merkaj. Al Modena è invece bastata una rete di Strizzolo per superare l’Ascoli mentre Como-Reggiana è finita 2-2 con le reti di Ioannou e Cerri per i padroni di casa e di Pettinari e Vido per gli ospiti. Nell’anticipo delle 18.00 infine 1-1 fra Venezia e Cosenza dopo i gol di Pierini e Voca. Questa sera in campo Catanzaro e Ternana.

