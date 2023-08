Pasticciata e vandalizzata la mostra all’aperto di Giuseppe Chiucchiu a Lerici

Una brutta fine per alcune maxi fotografie posizionate sul lungomare che da San Terenzo arriva fino a Lerici, realizzate dal fotografo marchigiano Giuseppe Chiucchiu. Alcune di queste immagini sono state pasticciate con un pennarello blu e spaccate, letteralmente infatti presentano crepe e in alcuni punti manca proprio una parte. Ignota, al momento, la mano che si è macchiata di questo gesto. La mostra all’aperto è stata realizzata in accordo tra l’artista Chiucchiu e il Comune di Lerici. Gli scatti seguivano la linea tracciata dalla poesia pasoliniana offrendo immagini mediterranee colte lungo i litorali o nei centri dell’immediato retroterra costiero.L’episodio riporta alla mente una vicenda analoga, risalente tre anni fa, quando un gruppo di giovanissimi prese di mira i cartelloni allestiti in passeggiata e dedicati alla poesia. A seguito di quegli episodi arrivò una raffica di denunce.

L’esposizione dal titolo “La lunga strada di sabbia” era cominciata lo scorso 17 giugno e proseguirà fino a metà ottobre. Proprio nel mese di luglio lo storico fotografo e reporter venne a Lerici per osservare l’allestimento lericino. Chiucchiu nasce come fotoreporter dell’Ansa negli anni Ottanta, ha collaborato anche con l’Espresso Rizzoli, Rusconi e Mondadori fino al 2009. Tra i suoi lavori più significativi, i réportages realizzati nel 1989 in Salvador nella zona di guerra del Fronte Farabundo Martì, nel 1990 in Romania in occasione della rivoluzione che aveva portato alla caduta di Ceausescu, nel ’91 in Germania sul fenomeno dei nazi-skin, nel ’92 in Bosnia Erzegovina sui fronti di guerra di Mostar e Sarajevo, sempre nel ’92 negli Usa al seguito della campagna presidenziale di Bill Clinton. La sua attività è stata caratterizzata anche da singolari ed esclusivi scoop realizzati per i rotocalchi, si pensi in particolare al servizio fotografico su Lucio Battisti dopo il suo ritiro dalle scene, che raccolse vasta eco nell’ambiente dei media. Un articolato e denso réportage realizzato nel 1993 sulle comunità di Ebrei ortodossi nello Stato di New York gli è valso il prestigioso premio “Nikon Photo International”. Tra gli anni novanta e i duemila Chiucchiù ha realizzato ulteriori significativi réportages in Messico (rivolta zapatista del Chiapas), Israele (dopo l’attentato al premier Isaak Rabin), in Cina nelle miniere di carbone della regione sud-occidentale del paese ed in India e sul raduno del Kumb Mela, con lo straordinario spettacolo dei 60 milioni di Hindu convenuti sulle rive del Gange. Nel 2018 è stato insignito, al Musinf di Senigallia, del “Premio Senigallia – Io Fotoreporter”. Nella sua bibliografia ha due importanti volumi fotografici: “Marche terra sconosciuta” e “Le colline del sogno”.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com