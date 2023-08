Portofino: rapinano orologio, dopo collutazione fuggono

Le notizie sono scarne e prive di particolari, ma l’operazione sarebbe ancora in corso. Due tizi (il condizionale è d’obbligo) avrebbero assalito un uomo che passeggiava sulla calata di Portofino, in prossimità della Gritta, tentando di rubargli con destrezza un preziosissimo orologio. Ne è nata una colluttazione che ha trasformato il reato in rapina, durante la quale i due sono riusciti a impadronirsi dell’orologio e a fuggire verso Santa Margherita; al momento non è dato sapere su che mezzo. E’ stata definita una scena da Far West. Sono in corso ricerche da parte dei carabinieri.

