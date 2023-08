Rapallo: un fulmine manda in tilt il sistema di pompaggio

La violenta perturbazione che si è abbattuta questa mattina su Rapallo, dopo dieci minuti ha causato il blocco del nuovo sistema di smaltimento dello scarico delle acque bianche, non consentendo il funzionamento dell’impianto e causando l’allagamento di parte di via Mameli e corso Italia, pur senza arrecare danni ai negozi e magazzini.

Insieme alla ditta esecutrice dell’opera, che è ancora in garanzia, il sindaco Carlo Bagnasco e l’assessore ai Lavori pubblici Filippo Lasinio con i tecnici del Comune, hanno effettuato le prime verifiche e si sono adoperati per rendere l’impianto operativo nelle prossime ore, essendo previste altre piogge intense.

E’ accaduto che mancando la corrente elettrica, si sia messo automaticamente in funzione il gruppo elettrogeno di emergenza che, secondo il report, si è bloccato presumibilmente per un fulmine alle ore 11.30′.21″.

