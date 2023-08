Sanità, corsi di formazione per l’utilizzo del defibrillatore: 13 enti accreditati dalla Regione

Liguria. La giunta regionale, su proposta dell’assessore alla Sanita Angelo Gratarola, ha accreditato 13 centri di formazione sia per lo svolgimento dei corsi di rianimazione cardiopolmonare adulto e pediatrico e utilizzo del defribillatore semiautomatico esterno, sia per il rilascio dell’autorizzazione all’utilizzo dei defribillatori semiautomatici esterni (Dae) in ambiente extra ospedaliero. L’accreditamento arriva dopo i rilievi della commissione valutatrice di Alisa.

“L’aggiornamento degli enti formatori identifica tutta una serie di soggetti abilitati alla formazione e a eseguire la rianimazione cardiopolmonare e all’utilizzo del defribillatore automatico Dae – sottolinea l’assessore Angelo Gratarola – Questo tipo di formazione è importante perché l’arresto cardiocircolatorio non avviene con tanti segni premonitori, ma spesso in maniera improvvisa. La legge 116 del 2021 favorisce la progressiva diffusione e l’utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici esterni. Regione Liguria, in collaborazione con Alisa, il 118, il Diar dell’Emergenza urgenza, il Comune di Genova e l’Health City Genoa (struttura del Comune per il coordinamento delle tematiche nell’ambito della salute pubblica nella città), oltre a favorire la diffusione capillare di tali presidi, ha intenzione di avviare un programma di addestramento della popolazione alla rianimazione cardiopolmonare, in analogia al progetto Seattle, in seguito al quale la città, già nel 1972, è stata definita come la più cardioprotetta al mondo. Le azioni intraprese nella città americana hanno consentito di raggiungere un tasso di sopravvivenza all’arresto cardiaco al di fuori dell’ospedale almeno dieci volte superiori rispetto al dato italiano. Il report 2019 della ‘Public Health Seattle&King County’ ha registrato che a Seattle nel 67% dei casi di arresto cardiaco al di fuori dell’ospedale è stata performata la rianimazione cardiopolmonare da parte di un testimone”.

