‘Santa’: dai monti alle tonnare. I “contadini di mare” chiudono gli incontri a Sant’Erasmo

Da molti anni, a San Lorenzo della Costa, fa bella mostra di sé una scultura di Leonardo Lustig ribattezzata “Contadino di mare”: un uomo antico, con un copricapo, una canottiera, un falcetto legato alla cintura dei pantaloni che “piovono” sugli scarponi da lavoro. Sta camminando e porta sulla spalla un tronco. Forse sta andando a fare legname. A lato degli ulivi salutano il suo passaggio lunga una delle creuze che collegano le fasce olivetate con gli orti, le vigne e gli alberi da frutta al mare.

A volte la distanza fra la collina e il litorale può essere più distante di qualche centinaio di metri, e il “contadino di mare” costretto ad abbandonare il suo fazzoletto di terra per svariati mesi: è anche a questi particolari contadini-migranti che Paolo Giardelli, antropologo, dedica “La memoria ritrovata. Andare e venire in una valle appenninica” (Coedit edizioni), uno studio imperniato sulla civiltà rurale della Val Brevenna, alle spalle di Genova; uno studio che, peraltro, può essere considerato esemplare della vita di montagna. Vita di fatica, vita di povertà, vita che è stata al centro dell’ultimo appuntamento con la rassegna Sapore di Mare, organizzato dal Civico Museo che al mare è dedicato , nella cornice dell’Oratorio Sant’Erasmo. “Contadini del mare” (che è anche il titolo di un film di Vittorio De Seta del 1956) sono coloro che partivano dalle valli per andare a pescare sulle tonnare genovesi agli ordini di un “rais”, che dirigeva la mattanza di pesci dopo le rituali invocazioni dei santi.

