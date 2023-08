“Stop agli abbruciamenti e ai danni alla salute”: ad Albenga nasce il Comitato Tutela Ambiente

Albenga. “Stop agli abbruciamenti vietati per legge, in particolare a quelli legati al materiale plastico, che sono più che dannosi per la salute e il territorio”. È con questo obiettivo che è nato il “Comitato Albenganese Tutela Ambiente”. Ed è già attivo, con repentine segnalazioni alle forze dell’ordine di comportamenti impropri (le ultime proprio questa mattina).

Al momento il Comitato può già contare su una pagina Facebook dedicata attraverso la quale vengono fornite notizie sulle attività svolte, con la possibilità per gli iscritti di fare a loro volta segnalazioni.

» leggi tutto su www.ivg.it