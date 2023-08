Tuoni e fulimini: a Maissana colpita una casa, scoppia un incendio e brucia un materasso. A Bolano rogo in un bosco

La prima perturbazione della giornata, veloce sul Comune capoluogo, ha lasciato qualche strascico in Val di Vara provocando due incendi fortunatamente senza conseguenza per le persone. A intervenire sul posto sono stati i Vigili del fuoco che hanno raggiunto Tavarone di Maissana e Bolano per due incendi divampati in un’abitazione e in un bosco. L’origine di entrambi i roghi sono da attribuire ai violenti, seppur brevi, temporali che hanno toccato la Val di Vara. Nel caso specifico di Tavarone un fulmine ha colpito il tetto della casa, l’antenna e con la sua violenta scarica ha attraversato l’impianto elettrico generando un rogo tale che ha investito un materasso e fortunatamente scongiurando complicazioni ben più gravi per chi nella casa abitava.

Nei boschi di Bolano il colpevole resta il temporale con i suoi fulmini. Uno si è schiantato nel bosco che usciva da un periodo caldissimo, troppo, e il terreno arido e secco: un mix micidiale che ha permesso il divampare di un altro rogo. A fare la differenza sono stati alcuni residenti della zona che non solo hanno lanciato l’allarme ma si sono prodigati anche per tenere sotto controllo l’incendio. La situazione si è evoluta positivamente, i Vigili del Fuoco hanno dato il tocco finale permettendo che la situazione tornasse alla normalità. Così del crepitio del fuoco è rimasto lo scroscio della pioggia nel bosco.

