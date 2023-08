Allerta arancione, allagamenti ovunque a Genova: molte persone messe in salvo dai vigili del fuoco

Genova. E’ stata una notte difficile per Genova ma per fortuna il fronte che doveva colpire intorno alle 2 è arrivato dal mare alla costa leggermente sfaldato, depotenziato, rispetto alla violenza che avrebbe potuto mostrare.

E già così, dopo il nubifragio del mattino e quello più forte della serata di domenica, Genova si è trovata con decine di strade e piazze allagate, sottopassi impraticabili, una rete di trasporto pubblico azzoppata, black out a macchia di leopardo in tutti i quartieri, soprattutto in centro e circa 200 tra interventi già svolti, altri ancora in corso e chiamate per avere aiuto da parte dei vigili del fuoco.

