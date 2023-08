Alvini: “Mi sarebbe piaciuto un campionato senza stop, ma siamo concentrati”

Dopo la sosta forzata per la disorganizzazione della Serie B, lo Spezia si prepara a tornare in campo per la terza giornata di Serie B, a Catanzaro, dopo alcuni giorni di importante lavoro a Follo: “Sono stati giorni importanti per migliorare fisicamente con chi era in ritardo. Abbiamo lavorato tanto dal punto di vista fisico, dal punto di vista tecnico-tattico abbiamo lavorato su quello che non abbiamo fatto bene e su cosa potevamo fare meglio. Sotto questo aspetto la squadra sin dal 10 luglio lavora forte, con professionalità, serenità, è veramente positivo. Il merito è dei calciatori”, racconta in conferenza stampa il tecnico Massimiliano Alvini, che si prepara ad una trasferta complicata: “Parlerò poco delle avversarie quest’anno, io rispetto tutti. Il Catanzaro ha qualità importanti, in possesso, non possesso. Vincenzo Vivarini è un amico, ci siamo incontrati diverse volte, sarà una partita difficile e lo sappiamo. C’è grande rispetto, è piacevole giocare là al Ceravolo dopo tanti anni, ma pensiamo a quello che vogliamo fare mercoledì sera per fare il massimo”, prosegue il tecnico.

Lo Spezia torna in campo con una partita in meno in classifica rispetto alle avverse, una circostanza che non dovrà influire mentalmente sulla squadra: “Avrei preferito giocare, avrei preferito non ci fossero X e Y in campionato, con nessuno stop per le squadre. Personalmente, come Massimiliano Alvini, penso sia arrivata l’ora che anche noi allenatori abbiamo una voce più importante per far finire anche il mercato una settimana prima. Spero di poter fare qualcosa anche io perché accada, dobbiamo poter lavorare con una gestione diversa dei calciatori. La partita in meno non può e non deve. Avrei preferito partire tutti uguali, per un equilibrio, una logica, una identità. Rispetto le decisioni, ma non fa differenza per noi avere una partita in meno. Dispiace, ma accettiamo le decisioni. Quello che conta è il verdetto del campo”.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com