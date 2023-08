Alvini sprona Verde: “E’ dentro il progetto, mi auguro rimanga”

Daniele Verde si candida per una maglia titolare contro la Ternana. Il fantasista aquilotto, lasciato in panchina a Bolzano e al centro di alcune flebili voci di mercato, ha la stima dell’allenatore Massimiliano Alvini che vorrebbe contare su di lui.

“Ha giocato in Coppa Italia ed è a disposizione – dice in conferenza stampa -. Non so quali saranno gli sviluppi del mercato, mi auguro che rimanga qui. E’ dentro il progetto e mi aspetto dia il meglio di sé, per sé stesso e per la squadra. Questo mi aspetto da Daniele. Ha avuto un po’ di febbre in questa settimana, ma ha fatto le cose per bene negli ultimi giorni”.

