Calcio, Finale. La nuova veste di Illiante: “Spero di togliermi soddisfazioni come quando giocavo”

Finale Ligure. Non il migliore degli inizi quello del nuovo Finale di mister Monti, sconfitto 5-3 dal Camporosso in Coppa Italia. Tuttavia il tempo e il duro lavoro in campo saprà mostrare la vera pasta dei giovani giallorossoblù. Una filosofia attuata anche da un nuovo componente dello staff tecnico, lo scorso anno in rosa come giocatore e considerato come uno degli estremi difensori più forti della zona. Massimiliano Illiante resta ma come preparatore dei portieri, una scelta voluta fortemente dal sodalizio e dal direttore Roberto Belvedere.

“Inizialmente mi avevano chiesto di continuare a giocare – racconta Illiante – però lo scorso anno ho avuto problemi di pubalgia e non mi allenavo mai bene praticamente. Non sono abituato a questo sistema e ho deciso di smettere. Il direttore mi ha proposto questa possibilità e sono contento perché potrebbe essermi aperta una nuova strada che mi interessa molto. Sarei già felice di togliermi le soddisfazioni tolte quando giocavo”.

