Aperta la vendita dei tagliandi validi per la gara Pontedera – Sestri Levante in programma venerdì 1° settembre alle ore 20:45, in tutti i punti vendita Etes ed online sul sito internet www.etes.it.

Costo del biglietto settore ospiti 12 euro oltre il diritto di prevendita.

