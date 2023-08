Casa esplosa nell’imperiese, la lotta per la vita dei due ragazzi ricoverati al Villa Scassi

Genova. Continua la lotta disperata tra la vita e la morte dei due giovani ragazzi francesi rimasti gravemente feriti nell’esplosione che ha sventrato una palazzina in piazza Vecchia, a Soldano, nell’imperiese.

I due giovani, ricoverati presso il Centro Grandi Ustionati e chirurgia plastica dell’Ospedale Villa Scassi, diretto dal dr. Giuseppe Perniciaro, hanno riportato ustioni sul 90% della superficie del corpo, e sono costantemente sottoposti a interventi chirurgici e trattamenti di balneoterapia. I pazienti sono in prognosi riservata e in coma farmacologico. Il terzo ragazzo ferito è stato invece accompagnato al Cto di Torino. I tre amici, tutti di Marsiglia, erano venuti a Soldano per una festa di compleanno nell’appartamento di famiglia di uno di loro.

