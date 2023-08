Chiavari: sussurri & grida, “Esiste un caso Andrea Dagnino?”

Da Giovanni Giardini (“Cambia con me”) e da Nicola Orecchia) (“Chiavari con Te!”, consiglieri comunali e capigruppo in Chiavari

A Chiavari esiste “un caso Dagnino”?

La domanda che attiene ovviamente alla situazione politico–amministrativa comunale del

Consigliere Andrea Dagnino, è quanto mai giustificata ed attuale sentiti i rumors che da

giorni si susseguono in città.

A rendere più rilevante la circostanza è il fatto che gli spifferi provengano dall’interno della

stessa maggioranza di Palazzo Bianco ed il diretto interessato, con persone a lui vicine,

sembra lasciare la situazione nel vago.

Si dice di deleghe allo sport riconsegnate al Sindaco, se non già ora, nei prossimi giorni o,

addirittura, di richiesta di un passo indietro al Dagnino da parte di membri della

maggioranza.

Testimoni, che chiaramente voglio rimanere nascosti, raccontano di una recente riunione di

maggioranza (assente il Dagnino!) dove si è affrontata la posizione del Consigliere

Comunale, anche alla luce di una sua “richiesta di accesso agli atti’” in merito a

manifestazioni culturali, turistiche e sportive promosse in questo anno di governo Messuti.

Di per sé l’iniziativa sarebbe legittima e nelle piene prerogative del mandato di consigliere

comunale, ma, se fatta da un membro della maggioranza, essa denota se non una sfiducia

nei confronti della sua Amministrazione, sicuramente uno scarso rapporto con gli Assessori

di rifermento.

Tutti sanno delle difficoltà di collaborazione tra il Dagnino e l’Assessore allo Sport, Gianluca

Ratto, forse accentuatesi nella gestione di due pratiche recenti “molto calde” quali

l’assegnazione dello Stadio Comunale e il bando per il Palazzetto dello Sport.

Si tratta di delusione per la scarsa considerazione della sua maggioranza nei suoi confronti

o ambizione ad un ruolo politico più prestigioso (Assessore?) o addirittura una presa di

distanza del consigliere Dagnino dalla Giunta Messuti-Segalerba?

La risposta “vera” arriverà presto!

» leggi tutto su www.levantenews.it