Clima, Wwf: “Emergenza ordinaria. L’adattamento ai cambiamenti in corso deve essere al primo posto dell’agenda politica”

Genova. “Eventi climatici estremi nelle regioni del nord, in particolare in Lombardia e Liguria (su Genova sono caduti in sole 24 ore oltre 200 millimetri d’acqua di cui 80 in una sola ora), mentre in Sicilia gli incedi continuano a distruggere ampi spazi naturali nel palermitano, nel messinese e nel trapanese. Frane, smottamenti, alluvioni. È questa la rappresentazione di una situazione italiana che da straordinaria sta diventando ordinaria. Gli eventi atmosferici estremi non sono più un’eccezione, ma quasi la normalità: si susseguono con una frequenza tale che non si fa in tempo a dichiarare uno stato di emergenza che subito arriva la richiesta per dichiararne uno nuovo. Un trend pericoloso e drammatico a cui dovremmo abituarci, trovandosi l’Italia proprio al centro del Mediterraneo, una delle regioni del Pianeta più minacciate dalla crisi climatica”.

Lo scrive il Wwf Italia in una lunga nota stampa, a poche ore dalla cessazione dell’ondata di maltempo che ha colpito con violenza la nostra regione. “Eppure, il nostro Paese continua a non mettere al primo posto dell’agenda politica i temi del contrasto alla crisi climatica e dell’adattamento ai cambiamenti già in corso. Anzi sembra quasi che voglia mettere da parte, ignorare e persino negare la necessità di azioni non più rimandabili, facendo finta di non vedere le pesanti conseguenze sulle vite umane e sull’economia dovute alla inazione politica”.

