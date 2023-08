Come cambia la viabilità durante il Festival della Mente

La comandante della Polizia Locale di Sarzana ha emesso l’ordinanza che disciplina la circolazione stradale durante il Festival della Mente, la cui ventesima edizione si svolgerà fra venerdì e domenica.

Secondo quanto disposto dunque dall’1 al 3 settembre, dalle 17 alle 24, sarà istituito il divieto di accesso in ZTL centro storico dai varchi di accesso di Piazza San Giorgio, Porta Romana e Via Torrione San Francesco eccetto veicoli di soccorso, polizia e veicoli al servizio di persone invalide.

Inoltre, con decorrenza dalle ore 00,00 del 31 Agosto sino alle ore 03.00 del 4 Settembre, è prevista “la riserva di venti posti auto all’organizzazione del festival della Mente in Piazza Don Ricchetti delimitati da apposita segnaletica”. Da mercoledì 30 agosto a venerdì 1 settembre dalle 17.00 alle ore 24.00, nell’ambito della manifestazione Parallelamente, sarà in vigore il divieto di transito veicolare nelle seguenti vie: Cattani (tratto A.P.), Mascardi, Fiasella, Torrione San Francesco e piazza Capolicchio ad esclusione dei residenti, veicoli di Polizia e mezzi di soccorso. Come ricorda l’ordinanza infine “tutti i veicoli lasciati in sosta vietata saranno rimossi coattivamente”.

