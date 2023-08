Depositi chimici, Bucci sulla via Nazionale: “Lavoriamo per trasferirli da Multedo, chi ci ostacola ne risponderà agli elettori”

Genova. “Io preoccupato? Assolutamente no, chi ha scritto che bisogna rifare tutto da zero sbaglia completamente e gli consiglio di andarsi a rivedere le procedure”. Il sindaco di Genova Marco Bucci per la prima volta interviene sullo spinosissimo tema dei depositi chimici dopo che nei giorni scorsi è emerso che sul progetto di dislocamento di Superba e Carmagnani da Multedo a ponte Somalia, nel porto di Sampierdarena, sarà necessaria una Via nazionale, procedimento autorizzativo ben più complesso della valutazione di impatto ambientale solo da parte della Regione.

Interpellato dai giornalisti a margine di un punto stampa sull’allerta meteo, Bucci rivendica la bontà del piano: “Noi stiamo lavorando per Genova e per i cittadini di Multedo che hanno i depositi a cinque metri dalle case, un qualcosa di inaccettabile per una grande città come la nostra, io sono orgoglioso di quello che stiamo facendo e se qualcuno vuole metterci i bastoni fra le ruote o vuole fare le cose diversamente risponderà poi di fronte alla propria coscienza e soprattutto ne risponderà davanti agli elettori“.

