Il cruccio di Alvini: “Vorrei vedere entusiasmo attorno alla squadra”

“Alla Spezia mi trovo bene, mi piace… ma mi manca il Picco”. Ha due crucci Massimiliano Alvini, legati l’uno all’altro. Coagulare attorno al suo Spezia la spinta della piazza e poter giocare al Picco. Seconda opzione funzionale alla prima. Dovrà aspettare ancora qualche settimana, ma intanto è questo che gli salta in mente quando gli si chiede a che punto è la sua “integrazione” nella città.

“Vorrei vedere entusiasmo attorno alla squadra. So che non abbiamo mai giocato in casa, ma ce la stiamo mettendo tutta con serietà e professionalità. Dovete capire il nostro lavoro, siamo reduci da una retrocessione e ci stiamo mettendo il massimo impegno. Spero di giocare al più presto al Picco e far sorridere i tifosi. Il nostro focus è tutto lì”.

