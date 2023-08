La musicista del conservatorio Puccini Gaia Forcelli brilla al “Livorno music festival”

Il suo nome è Gaia Forcelli è un’allieva del Conservatorio spezzino Giacomo Puccini e si è esibita tra i giovani talenti al Livorno Music Festival. La giovanissima musicista ha partecipato alla rassegna lo scorso 25 agosto al Museo di Storia naturale di Livorno. Gaia Forcelli è allieva del m° professoressa Lisa Beth Friend. Dal 2011 l’associazione Amici della musica di Livorno organizza il “Livorno music festival”, un’intensa attività di concerti e corsi di perfezionamento musicale.

All’interno di questa Manifestazione, la XIII, in corso a Livorno dal 17 agosto al 7 settembre, ad alcuni allievi, che frequentano le masterclass con maestri di fama internazionale, selezionati tramite audizione on line, viene data la possibilità di esibirsi durante i concerti tenuti dai docenti. In particolare, l’esibizione di venerdì sera, dal titolo “Beethoven & more” ha visto sul palco i maestri Professor Jürgen Franz, flauto Paolo Carlini, fagotto Giulia Contaldo, pianoforte Alessandra Dezzi, pianoforte Angela Panieri, pianoforte. Talenti del Lmf Laura Gerlinde Oberloher, flauto; Gaia Forcelli, flauto; Iacopo Carosella, clarinetto Il brano suonato da Gaia, insieme all’altra giovane flautista tedesca, Laura Gerlinde Oberloher, è stato “La sonnambula” di Franz Doppler per due flauti e un pianoforte.

