Maltempo, Bucci: “Negozi allagati? Servono barriere”. Toti: “Danni inevitabili, Genova ha reagito bene”

Genova. Quello dell’allerta meteo che va a concludersi è un bilancio “di cui possiamo essere contenti”. È il giudizio del sindaco Marco Bucci che ha fatto il punto oggi in protezione civile insieme al presidente Giovanni Toti e all’assessore Giacomo Giampedrone. Un’ondata di maltempo che ha causato allagamenti e danni a Genova, dove sono caduti circa 230 millimetri di pioggia in 24 ore di cui 80 concentrati in una sola ora intorno alle 2 del mattino.

“Genova si è comportata bene – sostiene il sindaco – ma sono successe due cose che vogliamo investigare profondamente perché avrebbero potuto causare un incidente anche gravissimo“. Il primo episodio citato da Bucci è il salvataggio di un automobilista intrappolato nel sottopasso di via Brin a Certosa: “O non ha funzionato il semaforo o qualcuno è passato col rosso (nel video inviato dai vigili del fuoco il lampeggiante appare spento, ndr). Lo capiremo e faremo in modo di prendere provvedimenti, se era spento faremo in modo che funzioni”. Il secondo caso riguarda una persona rimasta chiusa in un montacarichi raggiunto dall’acqua sotto il livello stradale: “Se durante una situazione così grave si usano ascensori che vanno ai piani inferiori è un problema. Pensiamo di mettere nelle raccomandazioni alla cittadinanza di non usare gli ascensori in situazioni così gravi”.

» leggi tutto su www.genova24.it