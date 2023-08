Maltempo, dopo la pioggia arrivano frane e smottamenti: decine di interventi dei vigili del fuoco

Genova. Dopo la violenta ondata di maltempo che ha colpito Genova e la Liguria, non si ferma la conta dei danni in città. E dopo gli allagamenti arrivano le frane e gli smottamenti: anche questo pomeriggio sono stati tantissimi gli interventi dei vigili del fuoco che in tutto il territorio della provincia sono stati chiamati per criticità piccole e grandi.

Non si contano i cedimenti di muri, alberi e intonaci. Nel pomeriggio, come abbiamo raccontato è crollato un grosso pino marittimo a Castelletto, sopra una delle serre di San Nicola, mentre il parcheggio del Lagaccio, travolto dall’acqua è ancora off-limits, e lo sarà fino alla completa messa in sicurezza, ad oggi sine die.

