Nubifragio in centro storico, Soziglia diventa un torrente: commercianti (di nuovo) in ginocchio

Genova. “Sono demoralizzato, succede sempre così. È la terza volta che mi capita, non so più cosa fare”. Mauro Galatolo, titolare di un negozio di vendita e assistenza informatica in via dei Macelli di Soziglia, parla col groppo in gola. Fuori dalla sua attività ci sono cataste di materiale da buttare via: computer, lettori Dvd, casse, apparecchiature elettroniche. “Sono migliaia e migliaia di euro, non so quante. Ho perso il conto”.

Sono solo alcuni effetti del pesante nubifragio che ha colpito Genova la scorsa notte. La zona di Soziglia, in particolare, si è trasformata in un reticolo di corsi d’acqua che hanno invaso le attività commerciali. Una scena tutt’altro che nuova. “Appena piove forte si riempie vie Garibaldi, i vicoli che scendono diventano affluenti e via Macelli diventa un torrente di mezzo metro“, spiega Galatolo.

