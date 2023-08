Parma a punteggio pieno dopo due giornate

Ci sono le X sul calendario a rendere tutto meno leggibile, ma per adesso i pronostici della vigilia hanno già trovato conforto. Il Parma, favorito per la promozione in serie A per molti osservatori, parte con due vittorie in campionato e a oggi è in testa solitario alla serie B 23/24. Contro il Cittadella un rigore dopo una manciata di secondi e poi il raddoppio a metà gara hanno garantito una vittoria agevole.

Deludente invece l’avvio della Cremonese, altra favorita, che dopo due giornate entrambe giocate in casa ha un solo punto. Nell’ultimo turno sconfitta per 0-1 con il Bari grazie a una rete di Sibilli. Bene il Sudtirol, che alla prima ha fermato lo Spezia sul 3-3. Per gli altoatesini vittoria per 0-2 contro il Feralpisalò.

