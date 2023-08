Ponzano Superiore, ritorna la Festa dell’unità con muscoli, asado e salumi

Dopo anni di stop forzato il Partito democratico di Santo Stefano Magra torna ad organizzare la festa dell’Unità. La manifestazione è in programma per le serate di venerdì 1, sabato 2 e domenica 3 settembre, presso il Centro Sportivo Beatini di Ponzano superiore, già storica sede della Sagra della Scherpada.

Come di consueto, l’organizzazione punta tutto sull’assoluta qualità dell’offerta gastronomica. Il menu delle tre serate è infatti incentrato sulla specialità per eccellenza della cucina spezzina: i muscoli, con spaghetti ai muscoli, muscoli alla marinara e muscoli ripieni. Sarà inoltre presente un’alternativa di terra di analoga qualità: ravioli al ragù, prosciutto di Parma, salame di Felino, Parmigiano Reggiano e, altro piatto forte, l’asado, grazie alla collaborazione di Claudio Scopsi.

Non mancherà l’intrattenimento musicale, con dj Francesco che accompagnerà la serata con un vasto repertorio, dal liscio a brani di recentissima uscita.

