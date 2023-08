Rigassificatore, 400 persone all’incontro a Quiliano. Isetta: “Impensabile realizzare una condotta che passa in paese”

Quiliano. Circa 400 persone hanno riempito il Teatro Nuovo di Valleggia, dove questa sera si è tenuto un incontro sul rigassificatore. “Questo tema ci è piombato addosso, purtroppo devo concludere il mio mandato amministrativo affrontando la questione. Abbiamo appreso poi successivamente che il progetto è stato depositato il 26 giugno”, ha detto il sindaco di Quiliano Nicola Isetta.

Il progetto prevede una parte in mare (la nave rigassificatrice) e il gasdotto che passa da Quiliano per arrivare in Val Bormida. Proprio nel territorio di questo comune in zona Gagliardi è previsto un impianto di regolazione, che ha scatenato la polemica dei residenti (è stata avviata una raccolta firme). Il sindaco Nicola Idetta ha già espresso la sua contrarietà al tracciato e riferito che chiederà delle modifiche e, anche in questa occasione, la ribadisce: “E ‘impensabile realizzare una nuova condotta che passa in paese e un impianto di regolazione ai Gagliardi“.

» leggi tutto su www.ivg.it