Sampdoria: fotografia di entrate ed uscite a pochi giorni da fine mercato

Genova. Saranno giorni caldi, quelli che mancano da qui al gong di chiusura di un calciomercato estivo molto movimentato, non solo a livello di prima squadra, ma anche per l’Academy.

Oltre ai giocatori cui, a fine giugno, non è stato rinnovato il contratto (Quagliarella, Djuričić, Nuytinck, Murillo,Rincón, Jesé, Oikonomou) e a quelli rientrati alle società di appartenenza, per fine prestito (Lammers, Turk, Zanoli, Amione, Günter, Winks, Ilkhan, Sabiri, Pussetto, Cuisance, più i Primavera Ivanović, Segovia, Cecchini Muller, Di Mario, Savio, Miettinen), non fanno più parte della rosa della Sampdoria, i ceduti definitivamente Augello(Cagliari), Falcone (Lecce), Léris (Stoke City), Gabbiadini (Al Nasr), oltre ai giovani Di Stefano (Lecco), Trimboli (Mantova), Ercolano (Latina), Migliardi (Novara), D’Amico e Tozaj (Avellino), Somma (Pro Patria), Metlika (Virtus Verona), Villa (Pineto), Kurti (Hellas Verona), come neppure quelli ceduti in prestito e cioè Audero (Inter), Bereszyński(Empoli), Stoppa (Catanzaro), Saio (Brindisi), Gerbi (Lumezzane), Gega e Sepe (Alessandria) e Raspa (Sestri Levante).

» leggi tutto su www.genova24.it