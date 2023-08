Sampdoria: tornano disponibili Vieira, Girelli e Delle Monache

Genova. La partita casalinga contro il Venezia già mercoledì (ore 20:30) consente di non pensare troppo alla brutta sconfitta di venerdì contro il Pisa. La Sampdoria prosegue gli allenamenti e questa mattina le operazioni si sono svolte sotto la pioggia. Chissà se Andrea Pirlo vorrà rivedere alcuni aspetti del suo gioco che hanno spazientito e non poco i tifosi: in primis la spasmodica ricerca della partenza dal basso che ha provocato tante difficoltà ai blucerchiati quando pressati.

A Bogliasco attivazione, esercitazioni tattiche e partitella. Buone notizie per il recupero di alcuni infortunati: si sono allenati regolarmente in gruppo Marco Delle Monache, Stefano Girelli e Ronaldo Vieira. Domani, martedì, la squadra si ritroverà per una seduta pomeridiana, preceduta dalla conferenza stampa della vigilia di Andrea Pirlo.

