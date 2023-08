Sestri: il Consiglio mantiene la piscina agonistica da 50 metri

Questa sera alle 19 è stato convocato il Consiglio comunale di Sestri Levante per la prima seduta dopo la pausa ferragostana. Punti all’ordine dl giorno affrontati prima della discussione della varie mozioni e interpellanze presentate dalle opposizioni sono stati le dimissioni del consigliere di maggioranza Daniele Ventura, ufficializzate la settimana scorsa, al cui posto subentrerà Natalina Eugenia Cafferata; lo scioglimento consensuale della convenzione di Segreteria tra il Comune di Sestri Levante e il Comune di Campomorone per il servizio in forma associata della Segreteria comunale e l’individuazione di nuovi indirizzi per l’affidamento della gestione dell’impianto natatorio comunale (la piscina) di Sestri Levante.

“La decisione di dimettermi è maturata per il numero di assenza che per motivi lavorativi accumolerò nei prossimi mesi. Per senso di rispetto nei confronti del Consiglio comunale lascio l’incarico”, Queste le parole con cui Daniele Ventura si è dimesso; il Consiglio le ha accolte all’unanimità le dimissioni. Gli è subentrata Natalina Cafferata, che ha ringrazaito “gli amici che mi ha permesso di essere qua e di iniziare questa nuova avvenutura a benenficio della città”. Laconsigliera Cafferata ha dichiarato la propria appartenenza al gruppo “Sestri per tutti – Dal mare alle frazioni”, di cui è stato nominata capogruppo la consigliera Mirella De Filippi.

