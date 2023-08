Strade allagate ma senza danni, la Val di Magra ha retto l’allerta arancione

Sono stati una decina gli interventi effettuati in mattinata a Castelnuovo Magra dalla squadra di Protezione civile che durante tutte le ore di allerta arancione ha monitorato la situazione sul territorio e nel centro storico. Gli allagamenti di alcuni scantinati e strade hanno causato lievi criticità anche se non si sono registrati particolari danni a cose o persone. “Un ringraziamento particolare va ai ragazzi della nostra Protezione civile – afferma il primo cittadino Montebello – che hanno prontamente risolto ogni problema rimanendo sempre sul territorio durante tutte le ore dell’allerta”. Situazione sotto controllo anche nella vicina Luni nonostante le precipitazioni abbondanti: “Avevamo pulito le griglie – sottolinea il sindaco Silvestri – quindi non siamo stati colti impreparati. Abbiamo avuto solo qualche ristagno d’acqua e altre situazioni molto circoscritte a Luni Mare ma tutto è stato sotto controllo anche grazie alla nostra squadra di Protezione civile”.

