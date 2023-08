Terminata l’allerta arancione, la Regione: “Il peggio è passato”

L’allerta meteo arancione per temporali è terminata alle 15 di oggi, passando a gialla fino alle ore 24. Il momento più complesso si è registrato nella tarda serata e nella notte di ieri, con intense precipitazioni che hanno colpito in particolare Genova.

“Il peggio è passato. È stata una nottata difficile così come avevamo previsto – commenta il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti – ma per fortuna i danni sono stati contenuti e, soprattutto, non risultano civili feriti o coinvolti. Le preoccupazioni sono state mitigate grazie all’egregio lavoro dei meteorologi, nonché della macchina regionale della Protezione Civile, con cui stiamo seguendo passo dopo passo lo spostamento della perturbazione verso Levante. Per il momento, seppure con precipitazioni consistenti, abbassamento delle temperature e mareggiate, vediamo una situazione sotto controllo e in netto miglioramento. Quanto accaduto questa notte a Genova deve però ricordarci che la prevenzione è fondamentale e che andrà intensificata in vista dei mesi autunnali . La città ha reagito con responsabilità – continua il presidente Toti – ringraziamo tutti gli operatori e i volontari che in queste ore difficili hanno lavorato con il massimo impegno per garantire la sicurezza di tutti”.

“Malgrado gli oltre 230 millimetri di pioggia caduti nelle ultime ventiquattr’ore sull’area di Genova – aggiunge l’assessore regionale alla Protezione Civile Giacomo Giampedrone – il bilancio comunicato dalla colonna mobile regionale della Protezione Civile è da considerarsi più che buono. I disagi segnalati in particolare nella notte e nelle prime ore del mattino sono stati puntualmente risolti o sono in fase di risoluzione da parte del Comune di Genova e dei tecnici preposti agli interventi. Questo ha permesso alla città di risollevarsi in breve tempo. Grazie alle azioni di prevenzione e alla diffusione capillare di informazioni, il territorio ligure ha risposto con grande efficienza all’emergenza meteo, che arriva peraltro dopo un preoccupante periodo di siccità. Nelle prossime ore sarà importante non abbassare la guardia e continuare a monitorare l’estensione dei fenomeni temporaleschi, che però possiamo dire essere in esaurimento”.

“Genova è stata colpita da un’ingente quantità di pioggia nelle ultime 24 ore, circa 230 mm, un numero estremamente elevato. A fronte di questo dato vorrei sottolineare soprattutto il comportamento esemplare dei nostri cittadini che hanno recepito fin da subito la pericolosità dell’evento. Grazie alla collaborazione di tutti abbiamo evitato, nella maggior parte dei casi, situazioni di pericolo. Un ringraziamento va a tutti gli operatori che hanno svolto come sempre un lavoro enorme per la sicurezza della nostra città. Non sottovalutiamo l’allerta gialla delle prossime ore, continueremo a monitorare con la consueta attenzione l’evoluzione della situazione.”

Secondo il bollettino emesso da Arpal a mezzogiorno, dopo il passaggio intenso e organizzato delle strutture temporalesche nella scorsa notte sulla Liguria, persistono condizioni di instabilità soprattutto sul Centro-Levante, con cumulate questa mattina di 64.4 mm in un’ora a Castelnuovo Magra e 54.2 mm in un’ora a Sarzana. Il contesto di generale instabilità favorisce per tutta la giornata la formazione di celle isolate che stanno già interessando a fasi alterne la quasi totalità della regione.

Gli effetti più intensi si sono sentiti nella scorsa notte, soprattutto sul genovese, con cumulate orarie di 79.0 mm a Genova – Castellaccio, 70.8 mm a Genova – Bolzaneto e 66.7 mm a Busalla. Questa mattina, invece, 64.8 mm a Luni – Provasco, nel Comune di Castelnuovo Magra. Cumulata giornaliera massima totale a Genova – Castellaccio con 227.0 mm, ma sono molte le centraline del Centro-Levante genovese ad aver superato i 150 mm di cumulata. Le precipitazioni sono state accompagnate da intense fulminazioni e raffiche di vento che hanno raggiunto i 180 km/h alle 2 di notte a Fontana Fresca, nel Comune di Sori.

Oggi persiste questo rinforzo dei venti settentrionali rafficati fino a burrasca forte sul Centro-Ponente e fino a burrasca sul Levante. Per quanto riguarda le condizioni meteo marine, deciso aumento del moto ondoso fino ad agitato con possibili mareggiate intense dal tardo pomeriggio.

Per tenersi informati sull’andamento dell’allerta si possono consultare i canali social di Arpal e Regione Liguria, oltre ai canali di comunicazione ufficiali dei vari Comuni.

