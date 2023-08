Un cittadino da Via Brugnato: “Quando piove bloccati in casa per l’acqua”

Buonasera gentile redazione Città della Spezia,

come cittadino invio documentazione di un problema persistente di allagamento della strada di via Brugnato in località di Fossamastra alla Spezia. Il problema si presenta ogni volta che piove e che c’è brutto tempo. Dai tombini fuoriesce acqua di mare che insieme a quella piovana allaga la strada non permettendo ai cittadini di uscire di casa. Nella strada ci sono due comunità, famiglie con bambini, lavoratori, anziani che non possono uscire perché la strada è senza uscita. Ho segnalato più volte in questi anni il problema anche al sindaco stesso e all’assessore ai Lavori pubblici che ha sempre rassicurato la cittadinanza, ma i lavori a tutt’oggi non sono mai iniziati. Ora la strada è pericolosa e devastata il manto stradale divelto.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com