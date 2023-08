Varazze. Spettacolo, divertimento e solidarietà: sarà tutto questo “Tutti per Giada vol.2.”, l’evento organizzato dall’associazione Tre Borghi Varazze con il patrocinio del Comune di Varazze con l’obiettivo di raccogliere fondi a favore della giovane varazzina Giada Ottonello.

Giada è stata colpita da una grave malattia in seguito alla quale le sono stati amputati gli arti, poi sostituiti da protesi non ancora definitive. Ora a casa, ha bisogno di nuove protesi studiate appositamente per lei.

