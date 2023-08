Vezzano Superiore attende il concerto della Monday Big Band nel piazzale della chiesa

Venerdì 1° settembre alle 21 a Vezzano Ligure, nel Piazzale della Chiesa di Vezzano Superiore, si terrà un imperdibile concerto della Monday Big Band della Spezia composta 16 elementi: 4 sax, 4 trombe, 2 tromboni, pianoforte, basso, batteria, voce maschile e voce femminile, sotto la bacchetta del direttore Umberto Marsilla, la Big Band eseguirà una carrellata di brani celebri dal repertorio swing e american songs anni ’30 e ’40.

Il concerto, che non si era potuto svolgere il 15 luglio scorso a causa della indisposizione del direttore della Monday Big Band, concluderà cosi la ventinovesima edizione dell’ormai storico Festival provinciale “I Luoghi della Musica” che è stato realizzato con il contributo di Fondazione Carispezia nell’ambito del bando aperto 2023 nel settore Cultura e dell’assessorato alla Cultura della Regione Liguria e dei 12 Comuni della Provincia della Spezia (Ameglia, Arcola, Bolano, Brugnato, Castelnuovo Magra, Follo, La Spezia, Monterosso al Mare con Pro Loco , Riomaggiore, Santo Stefano di Magra, Sesta Godano, Vezzano Ligure) che hanno aderito al Festival.

La Monday Big Band è un gruppo musicale spezzino costituitosi nei primi anni ’90 ed è composto da 16 elementi divisi in quattro sezioni diretti dal maestro Umberto Marsilla , sarà un’occasione per ascoltare dal vivo brani di autori classici per Big Band come Glenn Miller, Benny Goodman, Duke Ellington , ma anche autori più recenti come Herbie Hancock, Wayne Shorter, Horace Silver, Stevie Wonder e altri.

Il concerto è organizzato dall’associazione gruppo strumentale Hyperion e si avvale inoltre del contributo del Comune di Vezzano Ligure.

Il concerto è ad ingresso gratuito senza prenotazione fino a esaurimento posti.

