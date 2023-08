Vigilantes riprendono una ragazza per l’abbigliamento all’ingresso del supermercato. Coop: “Non lavorano per noi”

Nella mattinata di domenica una ragazza di 20 anni si è avvicinata all’ingresso del centro commerciale il Faro di Viale Amendola, ma il suo aspetto fisico e il suo abbigliamento hanno attirato l’attenzione di due uomini e una donna con la divisa da guardie giurate. Dopo aver ascoltato alcune frasi che facevano riferimento a un abbigliamento troppo succinto per entrare al supermercato la ventenne ha fatto marcia indietro e una volta a casa ha raccontato l’assurda avventura alla madre, che ha pubblicato il resoconto di quanto accaduto su Facebook, dando il via a un partecipatissimo dibattito.

C’è chi si domanda se siamo ancora nel medioevo, sottolineando il sessismo contro al quale si è scontrata la giovane, e chi domanda da quando in qua ci sia un abbigliamento richiesto per andare a fare la spesa.

“Teniamo a precisare che le guardie giurate che hanno rivolto frasi inappropriate a una giovane cliente, impedendole l’accesso al supermercato di Viale Amendola, non sono dipendenti Coop né in quel momento stavano lavorando per Coop Liguria. Lavorano per la ditta Metropol, che fornisce il servizio di vigilanza anche alla nostra cooperativa, ma ieri mattina erano in servizio presso un altro cliente (ci risulta Atc). Non conosciamo le ragioni per cui si siano sentite autorizzate a intervenire – afferma Coop Liguria in una nota con la quale prende le distanze da quanto avvenuto – né abbiamo mai imposto uno specifico dress code per l’accesso ai nostri punti vendita. Naturalmente abbiamo immediatamente segnalato l’episodio a Metropol pretendendo le scuse per la ragazza e la sua famiglia e abbiamo ribadito che il comportamento tenuto dalle persone in questione è inaccettabile e non ci rappresenta in alcun modo. Siamo particolarmente rammaricati, perché siamo un’impresa che da anni lavora attivamente per promuovere la parità di genere, anche in collaborazione con i centri antiviolenza del territorio, e le nostre politiche di welfare e sulla genitorialità hanno ricevuto diversi premi. Con la campagna nazionale “Close the gap” lavoriamo proprio per diffondere la cultura del rispetto e dell’inclusione e questo brutto episodio dimostra che si tratta di un lavoro importante, del quale c’è estremo bisogno”, concludono da Coop Liguria.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com