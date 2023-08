Allagamenti a Genova, manutenzioni sotto accusa. Guidi: “I tombini vengono puliti, foglie inevitabili”

Genova. A ventiquattr’ore dalla fine dell’allerta meteo corrono sui social le accuse sullo stato di manutenzione dei tombini a Genova, additato come ragione principale degli allagamenti che hanno messo in ginocchio i commercianti di San Fruttuoso e Soziglia, per l’ennesima volta costretti alla conta dei danni.

“Il problema è che molti tombini sono stati tappati apposta“, ha replicato ieri il sindaco Bucci in conferenza stampa, facendo riferimento a un episodio denunciato sui social. La battuta – pronunciata in realtà un errore lessicale, toppati al posto di tappati – è diventata subito un meme, con tanto di foto di caditoie intasate dal fogliame, fatto circolare da Gianni Pastorino e dai consiglieri di Linea Condivisa e Lista Rossoverde sui territori.

