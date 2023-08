Cinghiali penetrano al Ferdeghini, interrotta l’attività delle giovanili

Cancelli chiusi all’esterno e nastro bianco e rosso a delimitare gli accessi ai campi al Ferdeghini, casa dello Spezia Calcio e sede degli allenamenti delle squadre giovanili aquilotte. Da questa mattina interrotta l’attività sportiva, ma non quella societaria, a causa del blitz di due cinghiali che sono riusciti a penetrare all’interno del centro sportivo nottetempo.

Ad accorgersi della presenza degli ungulati, due esemplari, i dipendenti della cooperativa sociale Maris che la mattina si occupano delle pulizie dei quattro campi da calcio utilizzati dalla cantera bianca, dalla Primavera in giù. Questi avrebbero chiamato i carabinieri che li hanno indirizzati presso gli uffici locali della Regione Liguria, responsabili di questo tipo di intervento in ambito urbano, che scatta “d’ufficio”, per così dire, visto che si tratta di situazioni in cui non vi è bisogno di ordinanza.

