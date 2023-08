Donna investita da un’auto a Pontedecimo, altri due incidenti tra il centro e Sturla

Genova. Una donna di 65 anni è stata investita da un’auto martedì pomeriggio in via Anfossi, a Pontedecimo, ed è stata portata all’ospedale Villa Scassi. Le sue condizioni sembravano inizialmente gravi, ma una volta soccorsa dall’ambulanza della Croce Verde di Pontedecimo è stata stabilizzata e portata al pronto soccorso in codice giallo.

Sul posto sono intervenute le pattuglie della polizia locale per i rilievi. Stando ai primi accertamenti, la donna stava attraversando la strada all’altezza delle strisce pedonali dell’incrocio con piazza Pontedecimo quando è sopraggiunta l’auto che l’ha travolta.

