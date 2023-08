Due medaglie alle finali nazionali per la Pro Italia   

Ai Campionati Nazionali Silver Summer Edition di Rimini la Società Ginnastica Pro Italia si mette in evidenza portando a casa una medaglia d’argento con la squadra maschile LA Open, già Campioni Regionali, composta da Alex Bertoli, Maurizio Cerchi e Guglielmo Del Sarto autori di una grande prova e che con un pizzico di fortuna in più gli avrebbe consentito di vincere l’oro infatti solo tre decimi e mezzo di punto sono mancati per ottenere quel risultato.

I nostri ginnasti sono stati bravi e sono in continua crescita, si preparano quotidianamente con dedizione e precisione.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com