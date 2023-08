Festa dei patrioti, Fratelli d’Italia celebra la prima festa regionale a Beverino dal 1° al 3 settembre

Si svolgerà nel corso del fine settimana la prima festa regionale di Fratelli d’Italia. Si chiama Festa dei patrioti e si svolgerà a Beverino, nel centro polivalente di Via Val IV Zona, dove per tre giorni, dalle 18 alle 24, ci saranno incontri, dibattiti e l’immancabile offerta gastronomica. L’organizzazione è a cura dei coordinamenti regionale e provinciale e il programma delle conferenze tematiche è stato presentato questa mattina nel corso di una conferenza stampa che si è svolta al Camec.

Il coordinatore provinciale Davide Parodi, che ha aperto il giro degli interventi, ha rivolto un ringraziamento a Denise Gianardi e a chi ha reso possibile l’evento e ha ricordato i 15 anni nei quali in passato ha organizzato la Festa tricolore per Alleanza nazionale: “Quello dell’1, 2 e 3 settembre sarà un appuntamento in cui ci sarà occasione di divertimento, ma anche di approfondimento dei temi più attuali. Non a caso la festa cade a settembre, quando si imposta la programmazione politica dell’anno seguente”.

