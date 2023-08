Festival della Mente: Barbero farà il bis, biglietti in vendita mercoledì mattina

Alessandro Barbero raddoppia: vista l’enorme richiesta di biglietti da parte di tutti coloro che non sono riusciti ad acquistare il prezioso tagliando nel primo giorno di prevendita, il Festival della Mente di Sarzana ha previsto una replica della sua letcio “1204: i crociati scoprono Costantinopoli” in programma domenica 3 settembre alle ore 10.00. L’evento fuori programma si terrà al Teatro degli Impavidi e i biglietti – con un limite di due a transazione – si potranno comprare a partire dalle 9.30 di domattina, mercoledì 30 agosto, sia tramite il sito della manifestazione che presso la biglietteria del teatro in piazza Garibaldi. Contestualmente saranno messi in vendita anche nuove limitate disponibilità di biglietti relativi ad altri eventi.

La direzione del Festival oggi ha annunciato anche i seguenti spostamenti:

