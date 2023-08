Incendio nel pomeriggio in Via Sant’Anna a Levanto. Stando a quanto si apprende un rogo ha divorato un magazzino. Immediato l’intervento dei Vigili del fuoco di Levanto per lo spegnimento delle fiamme. La situazione ha richiesto anche l’intervento di una squadra proveniente da Brugnato e due appoggi dalla sede centrale del comando della Spezia. La dinamica è da accertare.

