Si avvicina il 1 settembre, data in cui prenderà il via il 2° Giro della Lunigiana Donne organizzato dal Casano SSD e che quest’anno si svolgerà in due giorni. Questo pomeriggio ad Arcola, nella sede di Poliartigiana, davanti ad autorità locali, esponenti della Federciclismo e ad una buona cornice di pubblico, è stato presentato il percorso della seconda frazione.

Proprio ad Arcola il 2 settembre scopriremo chi sarà a succedere a Monica Castagna conquistando la tanto ambita Maglia Verde.

