Incendio di Sant’Olcese, si segue la pista dolosa. Il Comune: “Valori degli inquinanti nella norma”

Genova. La procura di Genova ha affidato al Noe – Nucleo Operativo Ecologico – dei carabinieri le indagini sull’incendio divampato sabato nella ditta Benfante-ReLife Recycling di via Gramsci, a Sant’Olcese, storica azienda di raccolta, smaltimento e recupero di rifiuti cartacei. L’obiettivo è individuare eventuali inneschi, o comunque elementi che possano aiutare a capire se si sia trattato di un incendio doloso.

Gli inquirenti stanno inoltre valutando l’apertura di un fascicolo per reati ambientali. A bruciare sono state infatti le balle di carta destinate al riciclo e la plastica stoccata nel magazzino, e nel giro di poco tempo una densa colonna di fumo nero, potenzialmente tossico, si è alzata in cielo e ha invaso la zona di Manesseno, tanto che Sara Dante, sindaca del Comune di Sant’Olcese, con un’ordinanza ha chiesto ai cittadini di tenere le finestre di casa chiuse. Non ci sono stati feriti o intossicati, e le rilevazioni di Arpal hanno confermato che i valori degli inquinanti nell’aria sono rimasti nella norma – complice anche l’ondata di maltempo che ha contribuito a spegnere del tutto il rogo – ma sono ancora in corso valutazioni, come confermato dalla sindaca stessa.

