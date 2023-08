La Veloce vuole fare “veloce”. Il presidente Sanguineti: “Seconda Categoria? Only one year”

La Veloce si è radunata ieri presso il campo di via Tissoni per la presentazione ufficiale in vista della stagione 2023/2024. La preparazione inizierà il 4 settembre e l’obiettivo è chiarissimo. “Only one year”, afferma il presidente Sanguineti citando il celebre slogan del Genoa. “Non ci nascondiamo, la Veloce non può stare più di un anno in Seconda Categoria”. Per farlo, la ricetta è stata semplice: “Abbiamo abbianato ai tanti giovani dello scorso anno giocatori esperti che ci daranno esperienza e che aiuteranno gli altri a crescere”.

Cosa avete detto alla squadra?

