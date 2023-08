Lo Spezia torna a giocare a Catanzaro dopo 86 anni

Coetaneo dello stadio “Alberto Picco”, il “Nicola Ceravolo” di Catanzaro non vedeva lo Spezia in campo da ben 86 anni. Mercoledì sera sarà infatti il terzo Catanzaro-Spezia della storia, ancora una volta in serie B. Ultimo precedente nell’aprile del 1937, in una primavera non banale per le vicende legate alla maglia bianca.

Era infatti la squadra di mister Guido Gianfardoni, capace di arrivare a una manciata di punti dalla promozione in serie A grazie a una serie di 11 risultati utili consecutivi nel finale di un girone di ritorno fatto di poche sconfitte, poche vittorie e tanti pareggi. Ben sei solo nelle ultime sei giornate, che permisero all’Atalanta di mantenere il vantaggio sulle inseguitrici, Modena e Spezia, e la seconda posizione dietro il forte Livorno.

