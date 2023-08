Migranti Albenga, il consiglio comunale non si farà in piazza: il colpo di scena dopo il parere del Prefetto

Albenga. Il consiglio comunale straordinario convocato per parlare dell’arrivo dei migranti presso l’ex Anfi di Vadino non si svolgerà in piazza San Michele ad Albenga, bensì nella sala consiliare. Il colpo di scena è arrivato nel tardo pomeriggio odierno, quando il sindaco Riccardo Tomatis ha ricevuto il parere del Prefetto di Savona Enrico Gullotti in merito alla sede scelta dal presidente Distilo per la seduta in programma il 5 settembre prossimo.

Pur riconoscendo la facoltà del presidente del consiglio comunale di poter convocare la seduta, nel proprio parere il Prefetto di Savona suggerisce una “chiave di lettura sistematica”, che presuppone “un costante rapporto di collaborazione e di costruttivo confronto tra gli organi al vertice dell’amministrazione locale e del consiglio comunale nel superiore interesse dell’ente e della collettività rappresentata”.

