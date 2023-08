Nuova visita guidata alla mostra “Pieter Brueghel il Giovane. La Crocifissione di Castelnuovo Magra. Restauro e confronti” al Lia

Venerdì 1° settembre presso il Museo Civico “Amedeo Lia” (Via Prione, 234) si terrà la visita guidata della mostra “Pieter Brueghel il Giovane. La Crocifissione di Castelnuovo Magra. Restauro e confronti” dal titolo “Crocifissioni. La nascita dell’idea di tolleranza e del pluralismo nell’Europa durante le guerre di religione seicentesche”.

La visita guidata è a cura di Silvia Ferrari dei Servizi Culturali, dottore di ricerca in Filosofia Estetica, e verterà sia sull’aspetto storico artistico di Pieter Brueghel il Giovane, celebre autore fiammingo, sia sulla ricostruzione delle origini e degli sviluppi dell’idea di pluralità in età moderna. Da Martin Lutero e a seguito della risposta della Controriforma, l’Europa si trasforma in un teatro di guerre. In questo scenario, le cui rappresentazioni cruente sono ben tratteggiate anche dallo stesso Brueghel ai piedi delle sue Crocifissioni, ha inizio una riflessione profonda sui temi del pluralismo religioso e della tolleranza che troverà i suoi massimi esponenti in Spinoza, Boyle, Locke.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com