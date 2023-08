Portofino: il 31 agosto in piazzetta a lume di candela

Dall’ufficio stampa del Comune di Portofino

Nemmeno la pioggia e il maltempo fermano gli eventi en plein air in riva alla perla del Tigullio. Dopo il sold-out di “Jazz & Saudade Experience”, che ha visto anche la partecipazione di una folta rappresentanza di brasiliani, a Portofino torna giovedì 31 agosto alle ore 21.15 la musica d’autore con il terzo appuntamento estivo di Romantic Piano Solo, per l’occasione dal titolo “Dolce Vita”. La Piazzetta, per prima volta assoluta, sarà avvolta dalla magia dalle Candle Night con oltre cento candele a led che circonderanno il pianoforte suonato da Domenico Greco immergendo il pubblico in un’atmosfera suggestiva carica di pathos e romanticismo. Greco proporrà alcuni brani del classico repertorio anni Cinquanta e sarà accompagnato dalla voce di Fabio Milanese, chitarrista, pianista, cantante, compositore ed arrangiatore. La partecipazione è libera e gratuita.

